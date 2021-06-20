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180 مليون جنيه لتطوير  العشوائيات بمدينة قنا 

الأحد 20/يونيو/2021 - 04:37 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اجتماعا موسعا لمناقشة الموقف النهائى لخطة تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة، جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والمهندس زكريا عبدالحميد وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس محمد نبيل مدير عام مديرية الطرق والنقل، والدكتور عرفة محمود مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة،وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.


خلال الإجتماع أنهى محافظ قنا بعض التحديات الخاصة بمد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى فى المناطق المستهدفة، ووجه مسئولى إدارة الشئون القانونية بإعداد صيغة بروتوكول تعاون لتوقيعة فيما بين وحدة تطوير المناطق العشوائية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحى، والكهرباء،والغاز الطبيعى، للبدء فى تنفيذ خطة تطوير تلك المناطق فى أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن المحافظة حريصة على تذليل أى عقبات قد تعترض تنفيذ المشروع  تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بشأن القضاء علي العشوائيات وخلق مجتمعات عمرانية جديدة تحقق طموحات المواطن وإحداث نقلة نوعية وحضرية في نمط الحياة العمرانية.


وأوضح  "الداودي" أن المرحلة الأولى تستهدف تطوير خمس مناطق غير مخططة بمدينة قنا تضم " عزبة سعيد، الدقيني،  مركز شباب الكنوز، المنشية،عزبة خليفة، الزبيدي والحصواية،العبابدة،  الحاكم العسكري" مشيرا إلى أن التكلفة المقترحة لتطوير تلك المناطق تصل إلى 180 مليون جنيه بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات،بهدف رفع كفاءة البنية التحتية للمرافق مثل مياه الشرب والصرف الصحى،ورصف الطرق،و أعمدة الإنارة،وأعمال التشجير ودهان واجهات المنازل لتكون مناطق عمرانية نموذجية بما يتماشى مع توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية، وتوفير الحياة الآمنة والكريمة لأهالى تلك المناطق.

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