تفاصيل اجتماع وكيل صحة الدقهلية عن شئون الزمالة بالمستشفيات

ترأس الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اجتماعا بقاعة الاجتماعات بالمديرية مع نواب المدير لشئون الزمالة بالمستشفيات بحضور السادة وكلاء المديرية لمناقشة اخر مستجدات الوضع الحالي بخصوص تفعيل اعمال الزمالة المصرية ومتابعة جاهزية المستشفيات لتطبيق برنامج الزمالة المصرية من حيث تطبيق تعليمات معالي الوزيرة بخصوص اعتمادات الأقسام واسماء المدربين بكل قسم



ورصد كافة المعايير من حضور وتواجد المدربين والمتدربين من خلال توافر سجل للحضور والانصراف يتابع من قبل المدير ونائب المدير لشئون الزمالة ومتابعة البرنامج التدريبي ومدى توافر الخطة التدريبية لكل قسم مع المدربين والتزامهم بها وجاهزية كافة قاعات المحاضرات للتدريب وكذا الوقوف على كافة التحديات الموجودة للتعاقد وكيفية التغلب عليها ومناقشة كيفية تفعيل نموذج التعاقد الحديث.



كما تم مناقشة مواصفات سكن الأطباء وتجهيزاته من مكيفات واسرة وشاشات ومدى ملاءمة دورات المياة والخدمات التكميلية للنهوض بالعملية التدريبيه



وشدد وكيل الصحة على الحضور تفعيل المرور على الاقسام الخدمية وسكن الأطباء وتجهيزاته والمرور على المطبخ والاطمئنان على الوجبات المقدمة للأطباء والمرضى ومدى جودة وكفاءة المنتج النهائي وتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى.



جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتورة هاله زايد بخصوص الوقوف على أوضاع المستشفيات ومتابعة استكمال تفعيل برنامج الزمالة المصرية بالمستشفيات

