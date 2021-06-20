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مناهضة الإخوان في تونس عرض مستمر (فيديو)

الأحد 20/يونيو/2021 - 04:47 م
بوابة الفجر
وكالات
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قالت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، إن هناك مخططا إجراميا يعمل عليه تنظيم الإخوان في تونس، بدعم من حكومة المشيشي الموالية للتنظيم، وإشراف راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان.

فخلال اجتماع شعبي بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، أوضحت موسي أن حركة النهضة تعمل على ضرب الحزب الدستوري الحر من خلال بث الشائعات وزرع الانشقاقات داخله، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

 

شددت موسي على أن حزبها سيواصل النضال ضد التنظيم، كما وصفت موسي حكومة المشيشي بـ"حكومة الاحتلال"، التي تعمل لخدمة مصالح قوى خارجية، فمتى يتوقف عبث تنظيم الإخوان بمقدرات تونس؟.

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مداد نيوز فيديو تونس الاخوان المسلمين

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