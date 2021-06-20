"رسالة ترحيبية وموبيل أبليكيشن" خدمات جديدة للسائحين

طرحت وزارة السياحة والآثار مقترحًا يتضمن استحداث خدمة جديدة للسائحين عن طريق قيام شركات المحمول بإرسال رسالة ترحيب بالسائح عند وصوله إلى المطارات المصرية وتعريفه برقم الخط الساخن لوزارة السياحة والآثار وذلك للتواصل بشكل مباشر وأسرع مع السائحين لتوفير سبل الراحة لهم.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع بين وزير السياحة والآثار، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين في نوفمبر الماضي بشأن تطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار.



وشهد الاجتماع غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والمهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتور خالد الشريف مستشار وزير السياحة والآثار للتحول الرقمى، وعدد من قيادات الوزارتين.



كما تم مناقشة مستجدات الأعمال بشأن تطوير البوابات التكنولوجية لوزارة السياحة والاثار سواء الخدمية أو الترويجية، وميكنة الخدمات بالمنشآت الفندقية والمحال السياحية ونظام ادارة المعلومات الجغرافية وإنشاء تطبيق على الهاتف المحمول "موبايل أبليكيشن" لتقديم الخدمات للسائحين.