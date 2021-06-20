Advertisements

أراء الكبار في دوري الأبطال - السيد حمدي: الكرة غدارة.. وموسيماني يسير على خطى جوزيه

الأحد 20/يونيو/2021 - 04:51 م
بوابة الفجر
ياسمين علاء - إيمان علاء
Advertisements

أجري موقع "الفجر الرياضي"، حوار خاص مع السيد حمدي نجم الأهلي السابق، حيث أبدى رأيه في أداء لاعبي القلعة الحمراء أمام الترجي، في مباراة الذهاب والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف دون رد،  بأقدام اللاعب محمد شريف، و تحدث أيضا عن نقاط القوة والضعف التي تواجه الفريق. 


وقال حمدي :" كسبنا شوط وباقي شوط، ولاعبي الأهلي قدموا أداء محترم، وأيضًا من الجهاز الفني، لكن باقي شوط تاني والكرة غدارة".

وواصل تصريحاته حول نقاط القوة والضعف لفريق الأهلي وجاء قائلًا :" نقاط القوة لدينا نص الملعب، ونمتلك دفاع جيد، ولكن يوجد هناك "سرحان" في بعض الكرات".

وعن وجهة نظره في تألق مهاجم مع الأهلي، قال :" محمد شريف مهاجم ممتاز، ويسير على خطوات ثابتة، ولابد من الاستمرار، لكي نشيد به ونقول عنه مهاجم مصر الأول".

وأكمل: "جميع لاعبي الأهلي قدموا كل مجهوداتهم ولم يبخل أحد منهم، وأود أن أوجه رسالة لعلي معلول انه ممتاز جداً، استطاع أن يلعب ٩٠ دقيقة بعد العودة من الإصابة".

وأعرب لاعب الأهلي السابق :" لم يوجد توقعات في أداء ونتيجة أعتقد الأهلي أفضل، وعندما يكون في حالته المثالية، يستطيع أن يكسب أي فريق في البطولة".

وأشار:" أنسب تشكيل من وجهة نظري لمباراة الأهلي في الإياب، لن يخرج عن تشكيل مباراة الذهاب".

وأختتم حديثه قائلًا: "موسيماني أثبت جدارتة بالأرقام والبطولات أتمنى حصد البطولات، حيث أنه يسير على خطى جوزيه".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نجم الأهلى موسيماني ي دوري أبطال إفريقيا السيد حمدي الترجي الأهلي

أخبار تهمك

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ يوم

تحرك عاجل من حي الإسماعيلية للتخلص من التمثال المرعب (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

صراع ناري بين برشلونة وريال مدريد على ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بديل ساسي يوافق على الانضمام للزمالك مقابل 1.5 مليون دولار

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 7 ساعات

مجزرة موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل ثلاثي ناري

منذ ساعتين و 46 دقيقة

خاص - كاف يوافق على حضور جماهير الأهلي لموقعة الترجي

منذ ساعة و 15 دقيقة

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الساحر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ 37 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

كلوب يحسم مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يضحي بسعة لاعبين للتعاقد مع مبابي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. السيسي يستقبل سلطان طائفة البهرة بالهند

منذ ساعة و 9 دقيقة

حقيقة رحيل أجاي عن الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

موضوعات متعلقة

أول تعليق من نجم الأهلي الجديد بعد الفوز على المقاصة

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الحدود.. و"فتحي وأزارو ومحسن" يواصلون التأهيل

لاسارتي يكشف خبايا صن داونز للاعبي للأهلي

محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي تحضيرًا لكانو سبورت

لاعب الأهلي السابق: لم أحصل على فرصتي وواجهت مصير عماد متعب

الأهلي يرد على العروض المقدمة لمهاجمه "المتألق"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:05 ص

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

11:26 م

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

11:11 ص

صراع ناري بين برشلونة وريال مدريد على ضم الصفقة الذهبية

02:58 م

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

12:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة