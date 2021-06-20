أراء الكبار في دوري الأبطال - السيد حمدي: الكرة غدارة.. وموسيماني يسير على خطى جوزيه





أجري موقع " الفجر الرياضي "، حوار خاص مع السيد حمدي نجم الأهلي السابق، حيث أبدى رأيه في أداء لاعبي القلعة الحمراء أمام الترجي، في مباراة الذهاب والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف دون رد، بأقدام اللاعب محمد شريف، و تحدث أيضا عن نقاط القوة والضعف التي تواجه الفريق.









وقال حمدي :" كسبنا شوط وباقي شوط، ولاعبي الأهلي قدموا أداء محترم، وأيضًا من الجهاز الفني، لكن باقي شوط تاني والكرة غدارة".





وواصل تصريحاته حول نقاط القوة والضعف لفريق الأهلي وجاء قائلًا :" نقاط القوة لدينا نص الملعب، ونمتلك دفاع جيد، ولكن يوجد هناك "سرحان" في بعض الكرات".





وعن وجهة نظره في تألق مهاجم مع الأهلي، قال :" محمد شريف مهاجم ممتاز، ويسير على خطوات ثابتة، ولابد من الاستمرار، لكي نشيد به ونقول عنه مهاجم مصر الأول".





وأكمل: "جميع لاعبي الأهلي قدموا كل مجهوداتهم ولم يبخل أحد منهم، وأود أن أوجه رسالة لعلي معلول انه ممتاز جداً، استطاع أن يلعب ٩٠ دقيقة بعد العودة من الإصابة".





وأعرب لاعب الأهلي السابق :" لم يوجد توقعات في أداء ونتيجة أعتقد الأهلي أفضل، وعندما يكون في حالته المثالية، يستطيع أن يكسب أي فريق في البطولة".





وأشار:" أنسب تشكيل من وجهة نظري لمباراة الأهلي في الإياب، لن يخرج عن تشكيل مباراة الذهاب".





وأختتم حديثه قائلًا: "موسيماني أثبت جدارتة بالأرقام والبطولات أتمنى حصد البطولات، حيث أنه يسير على خطى جوزيه".



