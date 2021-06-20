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مركز بحوث الصحراء يقر حزمة ممارسات للإدارة المستدامة للمحاصيل بـ"الخارجة"

الأحد 20/يونيو/2021 - 05:08 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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استهل مركز بحوث الصحراء نشاطه هذا الأسبوع من واحة الخارجة بإقرار حزمة من الممارسات الزراعية المستدامة للمحاصيل الحقلية ونخيل البلح حيث اقر مزارعي واحة الخارجة والجهات التنفيذية بطريقة تشاركية مجموعة من الممارسات الزراعية السليمة والمستدامة لإدارة الموارد الطبيعية بواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

وصرح الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني لمشروع الإدارة المستدامة للنظم الايكولوجية الزراعية بواحة الخارجة أن إقرار مثل هذه الممارسات تساعد علي التغلب علي العديد من التحديات التي تواجه التنمية الزراعية بالواحة كذلك تعمل تنفيذ تلك الممارسات علي زيادة جودة وإنتاجية المحاصيل وتساهم في زيادة التوسع الافقي للرقعة الزراعية بالواحة وذلك من خلال توفير كميات من المياه والأراضي الصالحة للزراعة حيث تساهم هذه الممارسات بتوفير حوالي من 25 الي 35% من كميات المياه التي تستخدم في عملية الري وذلك حين يتم اتباع ممارسات نظم الري الحديث كذلك تزيد إنتاجية الفدان بواقع 15 % من خلال اتباع النظم الزراعة المستدامة.

واضاف زغلول بأن أعضاء الفريق البحثي من مركز بحوث الصحراء وجامعة الوادي الجديد ومديرية الزراعة نفذوا العديد من الزيارات الميدانية والحلقات النقاشية وورش العمل بقري ناصر الثورة والمنيرة والشركة بواحة الخارجة للوصول الي حزمة من الممارسات التي تعمل علي استدامة العملية الزراعية بالواحة ويأتي ذلك من خلال الأنشطة التي يقوم بتنفيذها مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبتمويل من مرفق البيئة العالمي (gef) وكافة شركاء التنمية بالوادي الجديد من خلال مشروع الإدارة المستدامة للنظم البيئية الزراعية.

وأشار الدكتور وهبي حساني مسئول النشاط بأن المركز قام بعمل العديد من اللقاءات الحوارية المركزة حول التعريف التشاركي للممارسات المحلية للإدارة المستدامة للتربة والمياه بقري المشروع بواحة الخارجة وتحديد أهم الممارسات المستدامة التي تعمل علي تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية مع تعديل بعض الممارسات التي تحد من الاستفادة من الموارد الطبيعية.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم في المشاركة في فعليات تلك اللقاءات مما يعظم دور المشاركة المجتمعية ويساعد في دفع عجلة التنمية الزراعية بالواحة كما أن إشراك المزارعين في مثل هذه الفاعليات أتاحت لهم الفرصة في تحديد المشكلات المتعلقة بالأنشطة الزراعية، حيث أكد احمد عبادي أحد مزارعي الواحة بأن إشراك المجتمع المحلي الزراعي في كافة مراحل عمل المشروع يساعد في دفع عجلة التنمية الزراعية بالواحة ويعظم الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المشروع كما أن المشاركة المجتمعية تخلق نوعا من الثقة بين مخططي ومنفذي المشروع وبين المزارعين.

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