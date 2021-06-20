"عربية النواب": جهود الرئيس الخارجية لا تتوقف ونجحت في استعادة ريادة مصر

قال النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي وعلى مدى السنوات السبع الماضية يبذل جهودًا مضاعفة لاستعادة الريادة المصرية عربيًا واقليميًا، وتأكيد ثقل مصر على المستوى العالمي.



وأضاف "المغازي" في تصريحات له، اليوم، أن الرئيس السيسي، وبعد سنوات من تجمد العلاقات المصرية الأفريقية بعد أحداث 2011، نجح في بناء الجسور مع الدول الأفريقية جميعها وقام بالعديد من الزيارات للدول الأفريقية ودول لم يزورها رئيس مصري من قبل مثل "جيبوتي".



وأشار رئيس لجنة الشؤون العربية، إلى أنه مثلما تحرك الرئيس السيسي على المستوى الأفريقي، فقد نجح في التحرك على المستوى العربي، وأكد حضور مصر عربيًا في مختلف الملفات مثل الوجود المصري في لبنان وفي ليبيا ومع الأردن والعراق ونسج علاقات قوية للغاية مع السودان وكافة دول الخليج العربي.



ولفت "المغازي" إلى أن العديد من الأحداث التي هزت العالم قادها الرئيس السيسي بنفسه، مثل مشهد نقل المومياوات إلى المتحف المصري الكبير والذي تابعه العالم أجمع وكان مشهدا مهيبًا هز المشاعر العالمية ناحية الحضارة المصرية العظيمة، مؤكدًا أن قوة القيادة السياسية المصرية تتبدى في إخلاصها الشديد للوطن، ويتأكد من خلال حرص الرئيس السيسي على إحداث تنمية داخلية ونفوذ خارجي.

