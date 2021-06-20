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بلجيكا تفقد هازارد ضد فنلندا في اليورو

الأحد 20/يونيو/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
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أعلن المنتخب البلجيكي اليوم الأحد، أن لاعب الوسط ثورغان هازارد سيغيب عن المباراة الثالثة والأخيرة للفريق في دور المجموعات في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم أمام فنلندا في سان بطرسبرغ الروسية غدا الاثنين.

وهز هازارد لاعب بروسيا دورتموند الألماني الشباك في فوز بلجيكا على الدنمرك 2-1 الخميس الماضي وهو ثاني فوز على التوالي للمنتخب ضمن المجموعة الثانية لكنه يبدو أنه أصيب في الركبة ومن ثم تقرر عدم سفره إلى روسيا.

وقالت وسائل إعلام محلية إن هازارد (28 عاما) لم يتدرب مع الفريق أمس السبت أيضا. وفي تغريدة عبر تويتر أعلن المنتخب البلجيكي الذي يقوده المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز غياب هازارد عن مباراته الأخيرة في دور المجموعات لكنه لم يذكر سببا لذلك.

وثورغان هازارد هو الشقيق الأصغر لإيدن هازارد مهاجم المنتخب البلجيكي الذي يشارك في البطولة الحالية أيضا.

وأحرز ثورغان سبعة أهداف في 37 مباراة دولية مع منتخب بلجيكا منذ ظهوره الأول مع الفريق في 2013.

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