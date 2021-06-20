Advertisements

موسيماني يضع شروط للراحة في الأهلي

الأحد 20/يونيو/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements


قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب الفوز على الترجي التونسي، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث موسيماني مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأبلغه بضرورة إخطار اللاعبين بعدم السهر خلال الإجازة، من أجل الحفاظ على التركيز.

كما شدد المدير الفني، على أهمية انتظام اللاعبين على البرنامج الغذائي، وعدم الافراط في تناول الوجبات الدسمة إلا في حدود المتاح.

وأكد موسيماني، على أنه سيكون هناك قياسات للوزن عقب العودة للتدريبات الجماعية يوم الثلاثاء المقبل، على أن يوقع غرامات مادية لمن يخالف التعليمات.

من ناحية أخرى، منح المدير الفني كل لاعب، نقاطه السلبية خلال مواجهة الذهاب، من أجل دراستها وتجنب حدوثها في مباراة الإياب.

وكان الأهلي حقق فوزًا هامًا على الترجي مساء أمس في رادس بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وينتظر مواجهة قوية في القاهرة بنفس الدور.

أخبار تهمك

خاص - كاف يوافق على حضور جماهير الأهلي لموقعة الترجي

منذ ساعة و 16 دقيقة

ريال مدريد يضحي بسعة لاعبين للتعاقد مع مبابي

منذ ساعة و 8 دقيقة

مجزرة موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل ثلاثي ناري

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ حوالي 5 ساعات

صراع ناري بين برشلونة وريال مدريد على ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 10 دقيقة

كلوب يحسم مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ أقل من ساعتين

تحرك عاجل من حي الإسماعيلية للتخلص من التمثال المرعب (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة رحيل أجاي عن الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يستقبل سلطان طائفة البهرة بالهند

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. الساحر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ 38 دقيقة

بديل ساسي يوافق على الانضمام للزمالك مقابل 1.5 مليون دولار

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:05 ص

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

11:26 م

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

11:11 ص

صراع ناري بين برشلونة وريال مدريد على ضم الصفقة الذهبية

02:58 م

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

12:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة