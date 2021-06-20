موسيماني يضع شروط للراحة في الأهلي









قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب الفوز على الترجي التونسي، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وتحدث موسيماني مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأبلغه بضرورة إخطار اللاعبين بعدم السهر خلال الإجازة، من أجل الحفاظ على التركيز.





كما شدد المدير الفني، على أهمية انتظام اللاعبين على البرنامج الغذائي، وعدم الافراط في تناول الوجبات الدسمة إلا في حدود المتاح.





وأكد موسيماني، على أنه سيكون هناك قياسات للوزن عقب العودة للتدريبات الجماعية يوم الثلاثاء المقبل، على أن يوقع غرامات مادية لمن يخالف التعليمات.





من ناحية أخرى، منح المدير الفني كل لاعب، نقاطه السلبية خلال مواجهة الذهاب، من أجل دراستها وتجنب حدوثها في مباراة الإياب.





وكان الأهلي حقق فوزًا هامًا على الترجي مساء أمس في رادس بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وينتظر مواجهة قوية في القاهرة بنفس الدور.



