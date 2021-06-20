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خبر سار للزمالك بشأن الفيراري الذهبي

الأحد 20/يونيو/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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استقر مسئولو الكرة بالزمالك على تجديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الأيام القادمة.

 

وينتهي عقد زيزو مع الفارس الأبيض بنهاية الموسم القادم، صيف 2022.

 

َوعقد مسئولو الزمالك جلسة مع اللاعب ووالده خلال الساعات الماضية بشأن تجديد عقده وتم الاتفاق المبدئي على كافة التفاصيل على أن يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة.

 

 

وحقق الزمالك فوزا على فريق أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن فعاليات بطولة الدوري الممتاز.

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