الهضيبي: «تنسيقية شباب الأحزاب» حالة سياسية متفردة أثبتت نجاحها واستطاعت تحريك المياه الراكدة

قدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، التهنئة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور 3 سنوات على تأسيسها، مؤكدًا أن التنسيقية استطاعت تحريك المياه الراكدة وإحداث تغيير ملموس بمشاركة الشباب بمختلف ايدلوجياتهم من ٢٥ حزبًا، فضلًا عن وجود أعضاء غير حزبيين.



وأضاف «الهضيبي»، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تمكنت منذ تدشينها على تغيير المعادلة السياسية فى مصر، وأثبتت نجاحها بشكل كبير سواء من خلال التواجد فى الشارع وبين المواطنين، فضلًا عن تواجدها في المؤسسة التشريعيية سواء فى مجلس الشيوخ أو مجلس النواب لتؤكد أن الشباب قادر على تحمل المسئولية بدعم كبير من القيادة السياسية الحكيمة، مؤكدًا أن التنسيقية هى حالة سياسية جديدة ومتفردة أثبتت نجاحها.



وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التنسيقية أصبحت أمل ونموذج وصوت للعديد من الشباب والفتيات المهمومين بقضايا الوطن، لم تهتم التنسيقية فقط بما يمتلكه أعضائها من خبرات ومعارف ولكن حرص ايضًا علي الإستمرار في مد أعضائها بالتدريب والتثقيف اللازمين لمواكبة كافة التطورات في مختلف المجالات، فضلًا عن عمليات التقييم المستمر للأعضاء.



وأردف، «التنسيقية حالة فريدة لم تتمكن دولة في العالم من قبل من جمع مختلف التيارات والاتجاهات ووجهات النظر تحت مظلة واحدة بهذا الشكل، مما يؤكد أن ماحدث في مصر طفرة لن تتكرر»، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دعم وعزز العمل الشبابي والحزبي ومكن الشباب في كافة المناصب السياسية والتنفيذية وفق دستور 2014 الذى عزز من تمثيل الشباب والمرأة في كافة المناصب ليسهم الشباب في القضايا الوطنية وفى بناء حاضره ومستقبله.

