Advertisements

الهضيبي: «تنسيقية شباب الأحزاب» حالة سياسية متفردة أثبتت نجاحها واستطاعت تحريك المياه الراكدة

الأحد 20/يونيو/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
Advertisements
قدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، التهنئة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور 3 سنوات على تأسيسها، مؤكدًا أن التنسيقية استطاعت تحريك المياه الراكدة وإحداث تغيير ملموس بمشاركة الشباب بمختلف ايدلوجياتهم من ٢٥ حزبًا، فضلًا عن وجود أعضاء غير حزبيين.

وأضاف «الهضيبي»، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تمكنت منذ تدشينها على تغيير المعادلة السياسية فى مصر، وأثبتت نجاحها بشكل كبير سواء من خلال التواجد فى الشارع وبين المواطنين، فضلًا عن تواجدها في المؤسسة التشريعيية سواء فى مجلس الشيوخ أو مجلس النواب لتؤكد أن الشباب قادر على تحمل المسئولية بدعم كبير من القيادة السياسية الحكيمة، مؤكدًا أن التنسيقية هى حالة سياسية جديدة ومتفردة أثبتت نجاحها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التنسيقية أصبحت أمل ونموذج وصوت للعديد من الشباب والفتيات المهمومين بقضايا الوطن، لم تهتم التنسيقية فقط بما يمتلكه أعضائها من خبرات ومعارف ولكن حرص ايضًا علي الإستمرار في مد أعضائها بالتدريب والتثقيف اللازمين لمواكبة كافة التطورات في مختلف المجالات، فضلًا عن عمليات التقييم المستمر للأعضاء.

وأردف، «التنسيقية حالة فريدة لم تتمكن دولة في العالم من قبل من جمع مختلف التيارات والاتجاهات ووجهات النظر تحت مظلة واحدة بهذا الشكل، مما يؤكد أن ماحدث في مصر طفرة لن تتكرر»، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دعم وعزز العمل الشبابي والحزبي ومكن الشباب في كافة المناصب السياسية والتنفيذية وفق دستور 2014 الذى عزز من تمثيل الشباب والمرأة في كافة المناصب ليسهم الشباب في القضايا الوطنية وفى بناء حاضره ومستقبله.

أخبار تهمك

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

تحرك عاجل من حي الإسماعيلية للتخلص من التمثال المرعب (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة رحيل أجاي عن الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. الساحر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ 35 دقيقة

بديل ساسي يوافق على الانضمام للزمالك مقابل 1.5 مليون دولار

منذ حوالي 6 ساعات

كلوب يحسم مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ أقل من ساعتين

مجزرة موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل ثلاثي ناري

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. السيسي يستقبل سلطان طائفة البهرة بالهند

منذ ساعة و 7 دقيقة

ريال مدريد يضحي بسعة لاعبين للتعاقد مع مبابي

منذ ساعة

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ حوالي 4 ساعات

صراع ناري بين برشلونة وريال مدريد على ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

خاص - كاف يوافق على حضور جماهير الأهلي لموقعة الترجي

منذ ساعة و 13 دقيقة

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:05 ص

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

11:26 م

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

11:11 ص

صراع ناري بين برشلونة وريال مدريد على ضم الصفقة الذهبية

02:58 م

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

12:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة