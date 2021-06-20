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إيمي سمير غانم تحتفل بعيد الأب بكلمات مؤثرة

الأحد 20/يونيو/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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وجهت الفنانة إيمي سمير غانم رسالة حزينة إلى والدها وذلك في عيد الأب من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت ايمي سمير غانم قائله: "بحبك يا اغلي حب في حياتي 🤍"


توفي الفنان الكبير سمير غانم، عصر الخميس 20 مايو، عن عمر ناهز 84 عامًا، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقل على أثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين واستمر فيها لأكثر من أسبوعين

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