سكرتير لجنة الإنقاذ بالاتحاد الافريقي : هدفنا الحد من حوادث الغرق والدولة تهتم بهذه المبادرة

كشف الدكتور هشام ربيع سكرتير لجنة الإنقاذ بالاتحاد الافريقى والمشرف على المبادرة الرئاسية "مصر بلا غرقى" إنه بدأ في اقتحام بعض محافظات مصر من أجل نشر هذه المبادرة ضمن البرنامج المخصص لتوعية المواطنين بداية بالنشئ،موضحا أن مدراس فيوتشر الدولية هي من تولت مهمه نشر الوعى.

وأوضح هشام ربيع في تصريحاته أن لجنة مبادرة "مصر بلا غرقي" تأتي تحت رعاية رئاسية ويشرف عليها وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي والغرض منها هو نشر الوعي وتعليم برامج السباحة للنشىء الحديد للحد من حوادث الغرق في مصر ،بينما يشرف علي تنفيذ برامج المبادرة الكابتن سامح الشاذلي رئيس الإتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ.

وأكد أن برامج هذه المبادرة تتضمن دورات تدريبية وتأهيل للسباحة ورياضات مختلفة ،كما أنه وفقا لتوجيات الرئيس عبد الفتاح السيسي يتم عمل دورات تدريبية وفتح مدراس سباحة لتعليم مهارات السباحة للنشىء الصاعد ويتم تكوين مدراس وفرق تنافس في الدوري المصري ،بجانب نشر ثقافة السباحة بين أطفال المستقبل والحد تماما من حوادث الغرق .

وأنهي تصريحاته بأن مدينتي منوف والسادات بمحافظة المنوفية شهدتا تنفيذ برامج تعليم السباحة وحمام سباحة وادى القمر ،وأنه جاري تدريب عدد لا يقل عن ٥٠٠٠ ناشئ كمرحلة شهرية ويتم عمل اختبار شهرى للمشتركين للتنفيذ البرنامج.

يذكر أن الدكتور هشام ربيع واحدا من خبراء السباحة والتوصيل والإنقاذ فى الوطن العربي والأفريقى ويقوم حاليا بتدريس هذا التخصص في الجامعات المصرية وتحديدا في كلية التربية بنها والهرم.