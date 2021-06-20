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سيرين عبد النور مع نجلها أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية
الأحد 20/يونيو/2021 - 06:47 م
مي مرسي
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استمتعت الفنانة سيرين عبد النور بالإجازة الصيفية وذلك مع نجلها وشاركت صورة من استمتاعهم عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت سيرين عبد النور وهي تداعب نجلها أثناء تواجدهم على أحد حمامات السباحة وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات
يذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل الهيبة الجزء
الثالث الذي عرض في شهر رمضان 2019، بطولة تيم حسن ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.
وظهرت سيرين عبد النور وهي تداعب نجلها أثناء تواجدهم على أحد حمامات السباحة وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات
يذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل الهيبة الجزء
الثالث الذي عرض في شهر رمضان 2019، بطولة تيم حسن ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.
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