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زوجة عاصي الحلاني تستمتع بالإجازة الصيفية بهذه الطريقة

الأحد 20/يونيو/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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استمعت زوجة المطرب عاصي الحلاني بالإجازة الصيفية وظهر ذلك عقب مشاركتها صورة لها بإطلالة صيفية على أحد حمامات السباحة وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت زوجة عاصي الحلاني بملابس صيفية وشعر منسدل على كتفها مما آثار إعجاب الجمهور.
حقق كليب حبيبي، للفنان عاصي الحلاني، وابنه الوليد، أكثر من 4.2 مليون مشاهدة بعد طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 13 مايو الماضي.


كليب حبيبي، لـ عاصي الحلاني، وابنه الوليد، من كلمات: نزار فرنسيس، الحان: عادل العراقي، توزيع: طوني سابا، ايقاعات: سليمان دميان، ستديو: سابا، ماستر: محمد مقهور.

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