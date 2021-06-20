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العراق يتوقع أن ترتفع أسعار النفط إلى 80 دولار للبرميل

الأحد 20/يونيو/2021 - 05:37 م
بوابة الفجر
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قالت وكالة الأنباء العراقية اليوم الأحد إن وزارة النفط تتوقع أن ترتفع أسعار الخام إلى 80 دولارا للبرميل.

ونقلت الوكالة الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد قوله في تصريحات لقناة العراقية "نحن متفائلون بارتفاع الأسعار لكننا نعول على استقرارها". وتوقع أن "تتخطى الأسعار السبعين دولارا ووصولها إلى 80 دولارا للبرميل". لكنه لم يذكر إطارا زمنيا للزيادة المتوقعة في السعر.

تشهد أسعار النفط صعودا على مدار الأسابيع الأخيرة، وأغلقت فوق 70 دولارا للبرميل يوم الجمعة، وسط توقعات لنمو محدود في الإنتاج الأمريكي من الخام هذا العام.

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