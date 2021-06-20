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محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.78%

الأحد 20/يونيو/2021 - 05:20 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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اعتمد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية مساء اليوم نتيجة الفصل الدراسي الأول لامتحان الشهادة الإعدادية بنسبة 80.78% بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وحصلت إدارة كفر شكر التعليمية على المركز الأول بنسبة نجاح 95.02%.

ومن جانبه أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ 103850 طالب وطالبة.

وأضاف "محمود"، أنه جرى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لتعقيم وتجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة وفقا لتعليمات وزارة الصحة على مستوى المحافظة، كما تم تجهيز اللجان على أن تحتوي اللجنة على 14 طالبا فقط وفق التعليمات الواردة من الوزارة بما يسمح بالتباعد بين الطلاب خلال الاختبارات.

مضيفا أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لدخول الطلبة للجان دون تدافع وتم الاتفاق مع مجالس الأمناء بكافة الإدارات بضرورة التواجد للمشاركة فى تنظيم ومتابعة دخول الطلبة والطالبات لأداء الاختبارات

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