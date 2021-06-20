Advertisements

النقابة الفرعية للعاملين بالزراعة والرى والصيد تنظم ندوة تثقيفيةبالفيوم

الأحد 20/يونيو/2021 - 05:21 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
نظمت النقابة الفرعية للعاملين بالزراعة والرى والصيد بالفيوم بالتعاون مع مديرية الصحة ندوه تثقيفية للتوعيه بأهمية لقاح كورونا.، تحت رعاية المهندس عيد مرسال رئيس النقابه العامه للزراعه والرى والصيد بجمهورية مصر العربية، وبحضور المهندس علاء ميهوب رئيس النقابه والمهندس حماده قرني عضو النقابه بالتعاون مع اداره الإعلام والتثقيف الصحي لمديريه الصحه

وتحدث الحاضرون فى الندوةالتثقيفية عن التوعيةبأهمية لقاح كورونا وحرب الشائعات عن اللقاح، حيث استعرضا الدكتورة ساره عادل عشري وأماني أحمد الروبي مسئولي الإعلام والتثقيف لمديرية الصحة بالفيوم، أعراض كورونا والأجراءات الاحترازية التي يجب مراعاتها وكذلك كيفيه الأهتمام بالصحه العامه والتغذيه السليمه لرفع كفاءه الجهاز المناعي.

كما قاموا بالرد على اسئله الحاضرين حول الفيروس والقاء عليه والأهميه البالغه للقاح وطرق التسجيل للحصول على اللقاح.

أخبار تهمك

صراع ناري بين برشلونة وريال مدريد على ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 27 دقيقة

موسيماني يضع شروط للراحة في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الساحر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 6 ساعات

كلوب يحسم مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ ساعتين

مجزرة موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل ثلاثي ناري

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة مدوية.. ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح

منذ ثلث ساعة

حقيقة رحيل أجاي عن الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تحرك عاجل من حي الإسماعيلية للتخلص من التمثال المرعب (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ يوم

بديل ساسي يوافق على الانضمام للزمالك مقابل 1.5 مليون دولار

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يضحي بسعة لاعبين للتعاقد مع مبابي

منذ ساعة و 25 دقيقة

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:05 ص

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

11:26 م

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

11:11 ص

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

12:37 م

صراع ناري بين برشلونة وريال مدريد على ضم الصفقة الذهبية

02:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة