النقابة الفرعية للعاملين بالزراعة والرى والصيد تنظم ندوة تثقيفيةبالفيوم

نظمت النقابة الفرعية للعاملين بالزراعة والرى والصيد بالفيوم بالتعاون مع مديرية الصحة ندوه تثقيفية للتوعيه بأهمية لقاح كورونا.، تحت رعاية المهندس عيد مرسال رئيس النقابه العامه للزراعه والرى والصيد بجمهورية مصر العربية، وبحضور المهندس علاء ميهوب رئيس النقابه والمهندس حماده قرني عضو النقابه بالتعاون مع اداره الإعلام والتثقيف الصحي لمديريه الصحه



وتحدث الحاضرون فى الندوةالتثقيفية عن التوعيةبأهمية لقاح كورونا وحرب الشائعات عن اللقاح، حيث استعرضا الدكتورة ساره عادل عشري وأماني أحمد الروبي مسئولي الإعلام والتثقيف لمديرية الصحة بالفيوم، أعراض كورونا والأجراءات الاحترازية التي يجب مراعاتها وكذلك كيفيه الأهتمام بالصحه العامه والتغذيه السليمه لرفع كفاءه الجهاز المناعي.



كما قاموا بالرد على اسئله الحاضرين حول الفيروس والقاء عليه والأهميه البالغه للقاح وطرق التسجيل للحصول على اللقاح.