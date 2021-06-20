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حاكم دبي يوجه وزارة العدل الإماراتية لـ"التقاضي عن بعد"
الأحد 20/يونيو/2021 - 05:22 م
وكالات
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وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن تكون أكثر من 80 بالمئة من جلسات التقاضي عن بعد بشكل دائم قبل نهاية 2021.
وكتب آل مكتوم في تغريدة عبر
"تويتر": "نجحت دولة الإمارات في تبني أنظمة للتقاضي عن بعد خلال
جائحة كوفيد-19 .. وجهنا اليوم وزارة العدل بأن تكون أكثر من 80 بالمئة من جلسات
التقاضي عن بعد بشكل دائم قبل نهاية 2021.."
وأضاف: "هدفنا أن نكون الأسرع
والأفضل و الأعدل في خدمات القضاء".
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