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عاجل.. الزمالك يُجدد عقد الونش حتي 2025
الأحد 20/يونيو/2021 - 05:29 م
الفجر الرياضي
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نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في تمديد عقد محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء لـ 3 سنوات قادمة حتى عام ٢٠٢٥.
كما وقع الونش ووكيل أعماله أحمد يحيي على عقد إعلاني مع شركة ايديتا للصناعات الغذائية للترويج لمنتجات الشركة في الفترة القادمة.
جاء ذلك في حضور الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي وطارق جبريل المدير المالي وعضوي اللجنة هاني بيرزي وحسين السيد.
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