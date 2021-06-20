لابورتا يُفجر مفاجآت عن صفقات برشلونة الجديدة.. وبقاء ميسي

تحدث خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني عن قدرة البرسا الفوز بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وعن مستقبل نجم وقائد البارسا الأرجنتيني ليونيل ميسي وقرار استمرار المدير الفني رونالد كومان.





وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة لافاغارديا الإسبانية:"سأكون سعيداً جداً لو صرح ميسي بموافقته على عقد التجديد في أسرع وقت ممكن، هذا الأمر سيساعدنا كثيراً من عدة نواحي، أتحدث مع ميسي كثيراً بوتيرة يوم نعم ويوم لا، هو متحمس جداً وأنا ممتن له للرغبة التي يبديها من أجل البقاء، أجويرو يساعد كثيراً في هذا الأمر فكل يوم يصرّ عليه بالبقاء وتجديد عقده".





وعن قدرة البارسا الفوز بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، قال لابورتا:"نعم، بالتأكيد نعم، نحن سننافس من أجل الفوز، علينا أن نتحلى بروح الفوز بالكأس ونحن متحفزون، أمام باريس سان جيرمان كنا نستحق الفوز، سنقوم بتحفيز من كان هناك وعلى الجميع أن يكون متحمساً للفوز، المدير الفني واللاعبين وجميع أفراد النادي".





وعن قدرة البارسا الفوز بدوري أبطال أوروبا بدون ميسي، علق لابورتا قائلا: "ما نريده من ميسي هو أن يوقع معنا، نأمل لمدة موسمين، نريد أن نفوز بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وكل شيء قادم".





وعن رونالد كومان، قال لابورتا:"بعد حديثي مع كومان في ثلاث مناسبات رأيت بأنه يمكن أن نعمل مع بعض وأن نتعاون ونتفق على مجموعة من الأشياء، كنت أفضل أن لا يحدث ما حدث بيني وبين كومان، لقد أخبرته بذلك، لا أريد أن أتعرض للضرر كما لا أريد التسبب في ضرر لأحد، كومان كان في وضعية قلق وعدم اطمئنان، نفس الوضع كنت أمر به أنا أيضاً".





وأضاف:"قلت سابقاً من الآن فصاعداً الخسارة سيكون لها عواقب، نحن نحاول إعادة بناء القوى البشرية في النادي بأكملها، وجدنا فروقات كبيرة في جدول الرواتب، في سوق اللاعبين الشيء الوحيد الذي نقدر على فعله هو التبادل ومقاضية لاعب بآخر، هذا يستغرق بعض الوقت، وكذلك المهارة والمناورة".





وتابع ضاحكا:"كنت منزعجاً من الطريقة التي أضعنا بها لقب الدوري بعدما كنا قريبين من التتويج به، لقد قلت له كيف ضيعنا اللقب بهذه الطريقة السيئة، من المهم أن تكون العلاقة بين الرئيس والمدير الفني جيدة، المحادثات بيننا ودية ومرنة، لقد كنا صريحين مع بعضنا البعض، لحسن الحظ أننا عالجنا الموضوع قبل أن يذهب في عطلة، كومان متحفز للغاية ولديه ثقة في الإدارة والرئيس، هو شخص رائع وعنيد بعض الشيء".





وعن جوردي كرويف، علق لابورتا قائلا:"لقد إنضم لنا من أجل المساعدة وتقديم الدعم، هو شخص ذكي ولديه معارف كبيرة، سيأتي كجوردي كرويف وليس كإبن ليوهان، نستطيع أن نقول بأنه شخص متعدد الوظائف، من الممكن أن يشتغل في مجال استكشاف اللاعبين بالإضافة إلى مساعدة السكرتير الفني".





وأردف قائلا:"في الأسبوع الفائت فوتنا لاعباً آخر، هنالك أندية تقف وراءها دول مثل حالة فينالدوم، يريدون أن يكون لهم أي لاعب، فقط للحصول عليه، هذا السؤال ينبغي تحليله، ننظر نحن للاعب ونعمل حتى يأتي ومن ثم يأتي نادي آخر ويدفع الضعف ويمضي به بعيداً، اللاعب بسبب عمره ينظر للراتب الذي سيتقاضاه قبل النظر للمشروع الذي سيكون جزءاً منه".





واستطرد قائلا:"ريكي بويج يمتلك مؤهلات عظيمة، هو من نوعية اللاعبين الذين يحتاجهم النادي بسبب جودته وطريقة لعبه وفهمه لأسلوب اللعب".





وعن التعاقد مع صفقات جديدة، علق لابورتا قائلا:"ربما نتعاقد مع 3 لاعبين آخرين".





وعن دوري السوبر الأوروبي، اختتم لابورتا تصريحاته قائلا:"يجب أن نسير على هذا النحو إذا أردنا كرة قدم أكثر استدامة وأكثر جاذبية، الأمر واضح للغاية".



