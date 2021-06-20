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«في رادس لنا حكايات».. الأهلي الجبار في تونس كان نار

الأحد 20/يونيو/2021 - 05:31 م
الأهلي
الأهلي
ياسمين علاء - إيمان علاء
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نبدأ بالمقولة الشهيرة التي تتردد دائمًا بين جماهير الأهلي في كل حدث يتعلق برادس؛ فحينها نسر المارد الأحمر يحلق عالياً في السماء ليخطف الألقاب ويطير به ليصل لكتاب تاريخ أفريقيا، ويوقع ويختم بأن ملاعب تونس دائماً تبتسم له من أجل الإنتصار هكذا الأهلي ياسادةيسجل الفوز على حساب الفرق التونسية، حيث حقق المارد الأحمر فوزاً مهماً على الترجي التونسي بهدف نظيف عن طريق محمد شريف بعد مساعدة ممتازة من ديانج سكنت شباك المنافس بنجاح، خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وهنا الذكريات انهالت على القلعة الحمراء من جديد تجددت من أجل استعادة أمجادها في أذهان عاشقي الأهلي،  حيث كانت للقلعة الحمراء حكايات مع الأميرة السمراء استطاع أن يحقق الفوز مرتين على هذا الملعب عامي 2006 في مواجهة الصفاقسي، وعام 2012 أمام الترجي، كما نجح من اقتناص الفوز على الترجي من قبل على نفس الملعب، وكأنه يقول للجميع أن اللاعبين في زوال ويبقى اسم النادي الأهلي يحلق في سماء أفريقيا تحت شعار"أجيال بتسلم أجيال".

" 7 انتصارات للأهلى على ملعب رادس" شهدها خلال مواجهاته الأفريقية، المارد الأحمر الأن يتجه بجميع جوارحه لتلبية متطلبات جماهيره الكبيرة لخطف لقب العاشرة للتغني بها وتحقيق القاضية ممكن للمرة الثانية على التوالي داخل دولاب البطولات، وتهتز القاهرة من جديد باللون الأحمر. 

أيام وليالي تفصلنا عن العاشرة،  حلم كل جماهير المارد الأحمر، فهناك شغف يملأ قلوب مشجعي الاهلي،  لحصد البطولة في الجزيرة وتزين دولاب البطولات،  ليتحدث عنها التاريخ وامجاده من جيل لجيل ويفتخر الجميع بإنتماءه للفريق،  حيث أنهم يضعون الثقة الكبيرة، في لاعبي الأحمر أمام المنافس، ولكن تبقى الأيام هي التي تحدد أين تذهب العاشرة؟، فهناك حماس كبير من اللاعبين والجهاز الفني لخطفها.

ففي المرة السابقة كانت التاسعة بتوقيت الأهلي، وحالياً ينتظر عاشقي المارد الأحمر بأنه تكون العاشرة بتوقيت النسر الأحمر، أصبح النادي المرعب لكل الفرق التونسية، كما قام بترسيخ عقدة في صفوف الفرق في رادس وباعترافهم "لولا الأهلي في أفريقيا لكان لأندية تونس شأن أخر "نعم ياسيدي أنه الأهلي صاحب العناد لجذب البطولات وخاصة الأفريقية .

وبعد لقاء الأهلى أمام الترجي يكون قد خاض 12 مباراة على ملعب رادس، حقق الفوز فى 7 مباريات وخسر 5، ولم يتعادل هناك، وقام الأهلي الأهلى باللعب 3 نهائيات لدورى أبطال أفريقيا فى ملعب رادس، خطف اللقب مرتين أمام الصفاقسى والترجى وخسر اللقب الثالث أمام فريق الدم والذهب.

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نهائي دوري أبطال إفريقيا ملعب رادس الترجي الأهلي أخبار الأهلي

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