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فرمان ناري.. نجم بيراميدز يقرر الرحيل عن الفريق

الأحد 20/يونيو/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر المهدي سليمان، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على الرحيل عن صفوف الفريق السماوي، نهاية الموسم الجاري.

 

ويتبقى في عقد المهدي سليمان مع بيراميدز موسم واحد، حيث ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

 

جاء قرار المهدي سليمان بالرحيل عن صفوف بيراميدز، في نهاية الموسم الجاري، بسبب صعوبة مشاركته بشكل أساسي مع الفريق، في ظل اعتماد الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رودلفو أرواباوينا، على شريف إكرامي.

 

وينتظر المهدي سليمان لنهاية الموسم الجاري، لدراسة جميع العروض المقدمة له من أندية الدوري الممتاز، لاختيار أفضلها.

 

وعاد صاحب الـ33 عامًا، للمشاركة في التدريبات الجماعية مع نادي بيراميدز، في الفترة الماضية، بعد انتهاء أزمته مع إدارة النادي.

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