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"التجمع الفلسطيني" و"جمعية مصر" يقدمون المساعدات للجرحى الفلسطينين بمعهد ناصر

الأحد 20/يونيو/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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نظم وفد من التجمع الفلسطيني للوطن والشتات في جمهورية مصر العربية، زيارة جديدة لجرحى العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة والذين يتلقون العلاج بمستشفى معهد ناصر، بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وجاءت الزيارة بمشاركة عدد من أعضاء التجمع وعلى رأسهم عبدالله أبو عاذرة، مفوض التجمع، بالتعاون مع جمعية مصر أفريقيا للتنمية والتكنولوجيا، للإطمئنان على حالة الجرحى وتلبية بعض مطالبهم.

 

وتضمنت الزيارة تقديم عدد من المساعدات العينية كالعصائر والملابس للجرحى والمرافقين لهم، بهدف تخفيف العناء عنهم وطمأنتهم بأن هناك من يقف خلفهم يلبي كافة إحتياجاتهم لحين العودة إلى قطاع غزة.

 

وقدم عبدلله أبو عاذرة، مفوض التجمع الفلسطيني، ممثلا عن محمد شريم الأمين العام للتجمع، الشكر لجهود الطواقم الطبية المبذولة من أجل جرحانا البواسل، مشيرا إلى أن التجمع نظم عدد من الزيارات للجرحى بمختلف المستشفيات المصرية بدء من استقبال الجرحى في المستشفى الميداني في العريش  .

 

وأكد أبو عاذرة، أن تلك الزيارات بمثابة فرحة عارمة تدخل البهجة والسعادة على قلوب الجرحى، فهي بمثابة دعمًا نفسيًا لهم .

 

وأشادت الدكتورة حنان عطية، رئيسة جمعية مصر أفريقيا للتنمية و التكنولوجيا، بالدور الذي تقوم به مصر اتجاه الجرحى الفلسطينيين، سواء كان من المواطنين المصريين أو الطواقم الطبية، مقدمه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية.

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الكلمات المفتاحية

مستشفى ناصر جمعية مصر التجمع الفلسطيني

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