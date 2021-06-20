وكيل زراعة الفيوم: لمديرى الإدارات الأعلان عن المقررات السمادية للمحاصيل المنزرعة ومواعيد صرفها واسعارها بكل جمعية



عقداليوم الأحد، الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم اجتماعا مع مديري الادارات الزراعية التعاونية والجمعية المركزية بقاعة الاجتماعات بالمديرية، وذلك بحضور المهندس نصر محمود، مديرعام الشئون الزراعية، والمهندس على مسعد، مدير عام الحماية والاستاذ عزت قنديل، مدير عام التعاون الزراعي والمهندسة وسام البحيرى،مديرالمتابعة والمهندس ربيع محفوظ مدير مركز المعلومات والأستاذة فاطمه جاد مسئول الإعلام والعلاقات العامة بالبحوث الزراعية والمهندسة شيماء المكتب الفني، حيث تم مناقشة مهام التعاون الزراعي.



أشار وكيل الوزارة على عمل بيان بكميات الأسمدة الواردة علي مستوي المحافظة من الجمعية المركزية وايضاحصر لكميات الأسمدة كل شهر علي حدي.



وأضاف بعمل كشف بأسماء العاملين بكل إدارة ووظيفة كل فرد.



شدد وكيل الوزارة على الأعلان عن المقررات السمادية للمحاصيل المنزرعة ومواعيد صرف الأسمدة واسعارها بكل جمعية.



كما تم مناقشة دور المتابعة، ووجه وكيل الوزارة بحصر المحاصيل المنزرعة عن كل موسم زراعي، وكذلك معرفة المساحات الوهمية أوالحيازات الوهمية بكل جمعية وعدد محاضرالتعديات وذلك لمعرفة هل يتم صرف أسمدة عليها ام لا ( متابعة ــ حيازة ).



وايضا عدم صرف أي أسمدة للأراضي التي تم زراعتها بمحصول الأرز.

ونبه يتم مراجعة كشوف الحصرعلي الطبيعة بناءا علي المنزرع فعليا وفي حالة انه تم الصرف وعدم مطابقة ذلك علي الطبيعة يتم عمل محضر إثبات حاله بذلك.



وأشاريتم الالتزام بالصرف بكارت الفلاح للمزارعين الذين تم استخراج كارت لهم وفي حالة وجود بعض المشاكل يتم عمل محضر إثبات حالة، وذلك بحضور مجلس إدارة الجمعية.



وشدد ايضا وكيل الوزارة لايتم الصرف ورقيا للمزارعين الذين تم اصدار كارت لهم.



ونوه عن تفعيل سجل 2 خدمات مساعد لمعرفة الاستقطاعات سواء ( حيازات وهمية ـ تعديات ـ نفع عام ـ مزارع سمكية أوحيوانية أو داجنة ( متابعة ـ حماية (.



وجه وكيل الوزارة بعدم وضع شروط علي توزيع الأسمدة من قبل مدير الجمعية أو التعاون دون الرجوع الي مدير المديرية.





