تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الإثنين الموافق21 يونيو 2021 وحتى يوم السبت المقبل الموافق 26 يونيو 2021.



وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، مما تؤدي الي أنخفاض الرؤية الافقية.



وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:



طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل علي السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا علي شمال البلاد وحتي شمال الصعيد ومعتدل علي جنوبا.



كما تنشط الرياح علي بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.



غدًا الاثنين:



نشاط الرياح علي المناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.



يوم الثلاثاء المقبل:



نشاط الرياح علي المناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد علي فترات متقطعة.



يوم الأربعاء المقبل:



نشاط الرياح علي المناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد علي فترات متقطعة.



يوم الخميس المقبل:



نشاط الرياح علي المناطق من القاهرة الكبري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.



يوم الجمعة المقبل:



نشاط الرياح علي المناطق من السواحل الغربية علي فترات متقطعة.



يوم السبت المقبل:



نشاط الرياح علي المناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.



وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.