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إفتتاح حضانات أطفال وجهاز تنفس صناعي بمستشفى بنى سويف الجامعي (صور)

الأحد 20/يونيو/2021 - 05:52 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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افتتح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، يرافقه المهندس خالد بدوي الرئيس التنفيذي لمصنع أسمنت بني سويف "تيتان" مشروع دعم المنظومة الصحية بمستشفى بني سويف الجامعي، بالمساهمة المجتمعية من شركة أسمنت بني سويف "تيتان" وذلك في إطار التعاون بين الجامعة وكافة مؤسسات المجتمع.

وشهدت الزيارة حضور كل من الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفيات الجامعية، وتوني عثمان مدير العلاقات العامة بمجموعة تيتان للأسمنت.

وتفقد الدكتور منصور والوفد المرافق، الأجهزة المقدمة من مصنع تيتان للأسمنت للمستشفى الجامعي وتشمل خمس حضانات أطفال وجهاز تنفس صناعي لدعم المنظومة الصحية داخل المستشفى الجامعي مثنيا على المساهمة المجتمعية لشركة تيتان لدعم المنظومة الصحية بالمستشفى.

وأشاد المهندس خالد بدوي العضو المنتدب لشركة أسمنت بني سويف "تيتان"، بالجهود النوعية والفكر غير التقليدي للقيادة الحالية للمحافظة، والتي تسعى جاهدة لحشد كافة الجهود لتحقيق نقلة مميزة في مستوى الخدمات التي يتعامل معها المواطن بشكل أساسي، مشيرا إلى أن الشركة لا تدخر جهدا في قطاع الخدمة المجتمعية، والمشاركة الفاعلة مع أجهزة الحكومة من منطلق المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع السويفي.

ومن جانبه قال توني عثمان، مدير العلاقات العامة بالمجموعة، إن هذه المساعدات تأتي ضمن الدور المجتمعي الذي تقوم به المجموعة بالمجتمع والبيئة المحيطة بها، تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد بدوي العضو المنتدب، بمواصلة جهود المشاركة المجتمعية وعدم تأثرها بتأثر صناعة الأسمنت حاليًا.

وأشار إلى أن المشاركة المجتمعية للمجموعة تشمل عددًا من الأفرع منها دعم القطاع الصحي ودعم جهود المحافظة في مجابهة فيروس كورونا، والمساهمة في زواج اليتيمات، وتدريب الشباب على سوق العمل، وتكريم الفائزين بمسابقات حفظ القرآن الكريم، ودعم الطلبة غير القادرين، وهو الدور الذي تلعبه الشركة طوال السنوات الماضية بمحافظتي بني سويف والإسكندرية.
إفتتاح حضانات أطفال وجهاز تنفس صناعي بمستشفى بنى سويف الجامعي (صور)
إفتتاح حضانات أطفال وجهاز تنفس صناعي بمستشفى بنى سويف الجامعي (صور)
إفتتاح حضانات أطفال وجهاز تنفس صناعي بمستشفى بنى سويف الجامعي (صور)
إفتتاح حضانات أطفال وجهاز تنفس صناعي بمستشفى بنى سويف الجامعي (صور)
إفتتاح حضانات أطفال وجهاز تنفس صناعي بمستشفى بنى سويف الجامعي (صور)
إفتتاح حضانات أطفال وجهاز تنفس صناعي بمستشفى بنى سويف الجامعي (صور)
إفتتاح حضانات أطفال وجهاز تنفس صناعي بمستشفى بنى سويف الجامعي (صور)
إفتتاح حضانات أطفال وجهاز تنفس صناعي بمستشفى بنى سويف الجامعي (صور)

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