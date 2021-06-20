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استشاري مناعة يكشف حقيقة تواجد سلالة كورونا الهندية في مصر (فيديو)

الأحد 20/يونيو/2021 - 05:55 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن العالم يشهد نحو 38 طفرة في فيروس كورونا يوميًا، موضحًا أن 11 طفرة فقط هما الذين يسببوا مشكلات.

وأضاف "بدران"، خلال حواره مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أن السلالات الجديدة من فيروس كورونا أصبحت شرسة وتُصيب الاطفال والكبار والرضع والنساء والشباب، موضحًا أن السلالات المنتشرة حاليًا هي "ألفا" و"بيتا" و"دلتا"، موضحًا أن سلالة دلتا هي السلالة التي انتشرت في الهند، وهو يوجد في 80 دولة ولا يوجد في مصر نهائيًا، منوهًا بأنه تم تأمين الحدود برًا وجوًا وبحرًا ضد هذا الفيروس ويتم إجراء فحص ومنع أي شخص مصاب بسلالة "دلتا" من دخول مصر.

وتابع أنه حتى الآن لقاحات كورونا مفيدة لمواجهة سلالة "دلتا"، منوهًا بأن الحفاظ على ارتداء الكمامة، والحصول على تطعيم كورونا مع التباعد الاجتماعي يقلل من فرص ظهور سلالة جديدة متحورة لكورونا.

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