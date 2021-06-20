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بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

الأحد 20/يونيو/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ملف الراحلين من صفوف الفريق، بالفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يعقد المدير الفني جلسة مع لجنة التخطيط ورئيس النادي عقب مواجهة الترجي التونسي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، من أجل عرض الأسماء التي ينوي التخلي عنها.

وحدد موسيماني بعض الأسماء التي سوف تكون خارج التتش، وهم مروان محسن والكونغولي والتر بواليا ومصطفى شوبير ثلاثي الفريق، على سبيل الإعارة.

كما ينوي التخلي عن خدمات كل من سعد سمير وناصر ماهر  ورامي ربيعة لعدم الاعتماد عليهم بشكل كامل، حيث يترك الأمر للنادي، سواء رحيلهم على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

ويستعد الأهلي في الوقت الحالي لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، يوم السبت المقبل على ملعب الأهلي والسلام، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز ذهابًا بهدف دون رد في تونس.

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