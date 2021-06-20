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إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة جزر الكناري الإسبانية

الأحد 20/يونيو/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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أنقذ خفر السواحل الإسباني 45 مهاجرا قبالة سواحل جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي، بينهم 24 امرأة وثمانية أطفال.

 

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن "المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، حيث شوهدوا في قارب من قبل سفينة مارة على بعد حوالي 38 ميلا جنوب الجزر".

 

وأضافت: "تم نقلهم إلى الشاطئ في سفينة إنقاذ بعد ظهر الأحد، حيث سلم أطفال صغار، بعضهم ملفوف في بطانيات، إلى عمال الإنقاذ، بينما كان من الضروري مساعدة بعض البالغين الذين بدا عليهم الإرهاق".

 

وأشارت المصادر، إلى أنه "حتى الآن قام أكثر من 5700 مهاجر بالعبور الخطير من إفريقيا إلى أرخبيل جزر الكناري، أي أكثر من ضعف ما كان عليه في ذات الفترة من عام 2020، والتي شهدت بحد ذاتها زيادة بمقدار 8 أضعاف عن عام 2019".

 

وقامت السلطات الإسبانية بإيواء الآلاف من المهاجرين في مخيمات، مع اكتظاظ منشآت الوصول إلى الجزر، فيما انتقدت منظمات حقوق الإنسان الظروف المعيشية والصحية في هذه المخيمات.

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عشرات المهاجرين جزر الكناري

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