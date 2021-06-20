Advertisements

استعدادًا للانتقال للعاصمة.. أرشفة 13 مليون ورقة للسياحة والآثار إلكترونيًا

الأحد 20/يونيو/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
أعلن وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اكتمال أرشفة ما يقرب من 13 مليون ورقة لوزارة السياحة والآثار، إلكترونيًا، وذلك فى إطار عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع بين وزير السياحة والآثار، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين في نوفمبر الماضي بشأن تطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار.

وشهد الاجتماع غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والمهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتور خالد الشريف مستشار وزير السياحة والآثار للتحول الرقمى، وعدد من قيادات الوزارتين.

وخلال الاجتماع أكد وزير السياحة والآثار أن مشروع التحول الرقمي جاء انطلاقا من استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الأنماط المتنوعة للسياحة المصرية لبناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة خدمات السياحة والآثار، والارتقاء بأداء العمل بالوزارة وبالخدمات الرقمية المقدمة للسائحين وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى الترويج للسياحة والآثار المصرية والتعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف وتقديم الخدمات السياحية للزائرين والسائحين.

ومن ناحيته أوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه فى اطار التعاون بين الوزارتين وفى ضوء بناء مصر الرقمية فإن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى الى مواكبة التكنولوجيات الرقمية العالمية والاستفادة من الفرص التى تتيحها فى تعزيز القدرات التنافسية لقطاع السياحة والآثار وذلك من خلال توفير آليات رقمية لخلق قيمة مضافة للخدمات السياحية بما يسهم فى جذب وتحفيز السائحين لزيارة مصر والترويج لمقوماتها السياحية، وإبراز الصورة الحضارية لمصر وأهم معالمها السياحية والأثرية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الحرص على متابعة أعمال بروتوكول التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والآثار، للتأكد من سير العمل وفقا للخطة الزمنية المحددة والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه إتمام التنفيذ، بالإضافة إلى متابعة ما تم تنفيذه فى رقمنة الوثائق وأرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة بوزارة السياحة والآثار وذلك فى إطار تضافر الجهود لتنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحةة والاثار وزارة السياحة والاثار مصر الاثار ارشفة الكترونية

أخبار تهمك

صفقة مدوية.. ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

لابورتا يُفجر مفاجآت عن صفقات برشلونة الجديدة.. وبقاء ميسي

منذ ساعة و 10 دقيقة

صراع ناري بين برشلونة وريال مدريد على ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ 39 دقيقة

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تحرك عاجل من حي الإسماعيلية للتخلص من التمثال المرعب (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بديل ساسي يوافق على الانضمام للزمالك مقابل 1.5 مليون دولار

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار للزمالك بشأن الفيراري الذهبي

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 9 ساعات

فرمان ناري.. نجم بيراميدز يقرر الرحيل عن الفريق

منذ ساعة و 10 دقيقة

مجزرة موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل ثلاثي ناري

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الساحر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ يوم

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"السياحة والآثار" تبحث مع "الاتصالات" تحسين الخدمات المقدمة للزوار

وزيرا السياحة والاتصالات يبحثان آليات استخدام التقنيات الحديثة بالفنادق

بروتوكول تعاون ثلاثي لتنفيذ مشـروع الاختبارات المميكنة وتطبيقـات الجامعـات

بروتوكول تعاون لتطوير الخدمات والترويج للآثار والسياحة والمصرية

توقع اتفاق بين وزارتي الآثار والاتصالات لتنشيط السياحة في الفترة المقبلة اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة

وزيرا السياحة والاتصالات يبحثان الموقف التنفيذى لمشروعات التحول الرقمى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

10:05 ص

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

11:26 م

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

11:11 ص

لابورتا يُفجر مفاجآت عن صفقات برشلونة الجديدة.. وبقاء ميسي

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة