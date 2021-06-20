استعدادًا للانتقال للعاصمة.. أرشفة 13 مليون ورقة للسياحة والآثار إلكترونيًا

أعلن وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اكتمال أرشفة ما يقرب من 13 مليون ورقة لوزارة السياحة والآثار، إلكترونيًا، وذلك فى إطار عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع بين وزير السياحة والآثار، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين في نوفمبر الماضي بشأن تطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار.



وشهد الاجتماع غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والمهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتور خالد الشريف مستشار وزير السياحة والآثار للتحول الرقمى، وعدد من قيادات الوزارتين.



وخلال الاجتماع أكد وزير السياحة والآثار أن مشروع التحول الرقمي جاء انطلاقا من استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الأنماط المتنوعة للسياحة المصرية لبناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة خدمات السياحة والآثار، والارتقاء بأداء العمل بالوزارة وبالخدمات الرقمية المقدمة للسائحين وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى الترويج للسياحة والآثار المصرية والتعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف وتقديم الخدمات السياحية للزائرين والسائحين.



ومن ناحيته أوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه فى اطار التعاون بين الوزارتين وفى ضوء بناء مصر الرقمية فإن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى الى مواكبة التكنولوجيات الرقمية العالمية والاستفادة من الفرص التى تتيحها فى تعزيز القدرات التنافسية لقطاع السياحة والآثار وذلك من خلال توفير آليات رقمية لخلق قيمة مضافة للخدمات السياحية بما يسهم فى جذب وتحفيز السائحين لزيارة مصر والترويج لمقوماتها السياحية، وإبراز الصورة الحضارية لمصر وأهم معالمها السياحية والأثرية.



يأتي هذا الاجتماع في إطار الحرص على متابعة أعمال بروتوكول التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والآثار، للتأكد من سير العمل وفقا للخطة الزمنية المحددة والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه إتمام التنفيذ، بالإضافة إلى متابعة ما تم تنفيذه فى رقمنة الوثائق وأرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة بوزارة السياحة والآثار وذلك فى إطار تضافر الجهود لتنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.