اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية في الدقهلية بنسبة نجاح 89.5%

وقع الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اليوم اعتماد نتيجة

وجائت نتيجة امتحانات الدور الأول ل الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 2021، بنسبة نجاح تصل الي 89.5%





وأكد المحافظ ان النتيجة ستعلن عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية ومتضمنة أسماء الأوائل.



وهنأ محافظ الدقهلية الناجحين فى امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسى، مشيدًا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادى على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب، مؤكدًا أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقى الشعوب.

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