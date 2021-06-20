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أكثر من 50 ألف مستفيد من خدمات أقسام الطوارئ بمستشفيات حائل

الأحد 20/يونيو/2021 - 06:03 م
بوابة الفجر
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قدمت أقسام الطوارئ في مستشفيات صحة حائل خدماتها لـ50093 مستفيدًا خلال مايو الماضي، وتم التعامل مع 14855 حالة إصابة، بالإضافة إلى 3102 مراجع نتيجة حوادث مرورية، وخلال الفترة نفسها، بلغ عدد مراجعي أقسام العيادات الخارجية 22501 مراجع، فيما بلغ عدد مراجعي عيادات السكري 1133 مراجعًا، وعدد حالات التنويم 7014 حالة، وعدد حالات الخروج 3676 حالة. كما تم إجراء 885 عملية كبرى، و107 عمليات صغرى، بينما بلغ عدد الإجراءات الجراحية 55 إجراء، فيما بلغ عدد التدخلات الجراحية “جراحة اليوم الواحد” 175 عملية، وبلغ عدد الفحوصات المخبرية 399880 فحصًا.

وأبانت صحة حائل أن عدد وحدات الدم ومشتقاته المُتبرع بها بلغ 721 وحدة، وعدد الفحوصات الإشعاعية 27032 فحصًا، فيما بلغ عدد جلسات غسيل الكلى 4717 جلسة. كما أجرى مركز القلب في حائل 83 عملية قسطرة، وعمليتي قلب مفتوح، وبلغ عدد حالات الولادة 858 حالة.

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