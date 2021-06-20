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لغات جديدة للخط الساخن "19654" لخدمة السائحين

الأحد 20/يونيو/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم مناقشة مستجدات الأعمال الخاصة بالموقف التنفيذى لبوابة التأشيرات السياحية الإلكترونية للتسهيل على السائح فى الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر، وإضافة لغات جديدة للخط الساخن "19654" والذي فعلته وطورته وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع شركة أكسيد التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أول يوليو الماضى مع بدء استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر وذلك لتلقى كافة استفسارات وآراء السائحين طوال فترة أجازتهم فى مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع بين وزير السياحة والآثار، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين في نوفمبر الماضي بشأن تطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار.

وشهد الاجتماع غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والمهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتور خالد الشريف مستشار وزير السياحة والآثار للتحول الرقمى، وعدد من قيادات الوزارتين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الحرص على متابعة أعمال بروتوكول التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والآثار، للتأكد من سير العمل وفقا للخطة الزمنية المحددة والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه إتمام التنفيذ، بالإضافة إلى متابعة ما تم تنفيذه فى رقمنة الوثائق وأرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة بوزارة السياحة والآثار وذلك فى إطار تضافر الجهود لتنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

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