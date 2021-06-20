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فريق طبي بجامعة جنوب الوادي يحصد المركز الثاني في مسابقة عن الكبد والجهاز الهضمي

الأحد 20/يونيو/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، عن حصول فريق الجامعة على المركز الثاني في المسابقة العلمية التي نظمتها الجمعية المصرية للأبحاث والتدريب، في طب الكبد والجهاز الهضمي (EARTH) في ضوء حرص الجامعة المستمر على المشاركة بكافة الملتقيات والمحافل العلمية، خصوصًا التي تمس القطاع الطبي لما له من أثر كبير على تطوير الخدمات التي تقدمها المستشفيات الجامعية.

وأضاف الدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب أن تلك المسابقة انطلقت منذ مارس الماضي بمشاركة 12 فريقًا من مختلف الجامعات والمراكز الطبية واستمرت ثلاث شهور حيث استطاع فريق جامعة جنوب الوادي المكون من الدكتور محمد تاج الدين المشرف الفني على الفريق مدرس أمراض الباطنة بطب قنا وكلا من الأطباء يحيى المنصوري وأحمد عليان ومصطفى عبيد ومينا كمال وحاتم اليمني من أقسام الباطنة العامة والجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية بطب قنا والمستشفى الجامعي من حصد المركز الثاني للمسابقة.

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