بسبب "اللوك".. هاني شاكر يتصدر محركات البحث على "جوجل"









تصدر الفنان هاني شاكر، اليوم الأحد، محركات البحث على "جوجل" وصفحات التواصل الاجتماعي بسبب إطلالته الجديدة.





وظهر "شاكر" على بوستر دعائي جديد لأغنيته الجديدة "لو سمحتوا" بشكل جديد ومختلف عما اعتاد عليه جمهوره ومتابعيه.











