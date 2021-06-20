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بسبب "اللوك".. هاني شاكر يتصدر محركات البحث على "جوجل"

الأحد 20/يونيو/2021 - 06:13 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تصدر الفنان هاني شاكر، اليوم الأحد، محركات البحث على "جوجل" وصفحات التواصل الاجتماعي بسبب إطلالته الجديدة.

 وظهر "شاكر" على بوستر دعائي جديد لأغنيته الجديدة "لو سمحتوا" بشكل جديد ومختلف عما اعتاد عليه جمهوره ومتابعيه.



ويستعد هاني شاكر لطرح أغنيته الجديدة "لو سمحتوا" خلال ساعات وقال "شاكر" في تصريحات تليفزيونية، إن اختيار الشكل الكلاسيكي الأوروبي القديم جاء من فريق عمله ونجله شريف وزوجته، خاصةً أن الأغنية المرتقبة التي يتعاون فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي والموزع المغربي جلال الحمداوي، تختلف تمامًا عن الأسلوب الغنائي الذي طالما تميز به قائلا: "سكة تانية مختلفة عني وودتني في حتة جديدة".

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