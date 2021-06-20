اللجنة العلمية: "رعب كورونا" سينتهي في هذه اللحظة (فيديو)

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن كل لقاحات كورونا الموجودة في مصر آمنة، مشيرا إلى أنهم اختاروا اللقاحات المجربة وأثبتت فاعلية.



وأشار "حسني"، خلال مقطع فيديو بثه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن نسبة تسبب لقاح "أسترازينيكا" في حدوث جلطات تصل من 4 إلى 5 أشخاص لكل مليون شخص حصل على اللقاح، منوها بأن انجلترا احتفلت في أول يوليو بتسجيل صفر وفيات.



وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، "المصريين ليسوا أقل من الإنجليزيين في الوعي"، منوها بأن نهاية رعب فيروس كورونا هو الحصول على اللقاح.

