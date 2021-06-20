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بعد 13 يومًا متوالية آثار القاهرة تختتم امتحانات الفصل الدراسي الثاني (صور)

الأحد 20/يونيو/2021 - 06:20 م
بوابة الفجر
حسام زيدان - ايه حمروشي
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اختتمت كلية الآثار جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني اليوم الأحد بعد انتظام في آداء الامتحانات استمر 13 يومًا متتالية.

وانتظم آخر آيام الامتحانات للفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرقة الأولى عام، والذي بدأ الساعة 9 إلى الساعة 10 ونصف صباحًا

كما أنهى طلاب الفرقة الثالثة قسم الآثار الإسلامية وقسم الآثار المصرية وقسم الآثار اليونانية امتحاناتهم ولم يتبق سوى طلاب قسم الترميم غير العضوي والمعماري الذين أدوا امتحانهم من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا
وجميع الإمتحانات إلكترونية بنظام البابل شيت وتم تصحيح الامتحانات عقب انتهاء اليوم الامتحاني مباشره بوحدة البابل شيت بالكلية

كما أدى طلاب الدراسات العليا امتحاناتهم من الساعة الواحدة ظهرًا الي الساعة الثانية والنصف ظهرًا، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والدخول إلى مبنى الامتحان والقاعات من خلال بوابة التعقيم ووجود طاقم طبي مستديم وقياس حرارة الطلاب والتشديد على ارتداء الكمامة لجميع الحضور من طلاب ومراقبين وعدم التكدس أثناء الدخول والخروج من اللجان.

وتمت الامتحانات بهدوء وأمان دون تسجيل أي حالات كورونا أو أي حالات مرضية بمتابعة دقيقة من الأستاذ الدكتور أحمد رجب عميد الكلية ولجنة الطوارئ بالكلية.
بعد 13 يومًا متوالية آثار القاهرة تختتم امتحانات الفصل الدراسي الثاني (صور)
بعد 13 يومًا متوالية آثار القاهرة تختتم امتحانات الفصل الدراسي الثاني (صور)
بعد 13 يومًا متوالية آثار القاهرة تختتم امتحانات الفصل الدراسي الثاني (صور)
بعد 13 يومًا متوالية آثار القاهرة تختتم امتحانات الفصل الدراسي الثاني (صور)
بعد 13 يومًا متوالية آثار القاهرة تختتم امتحانات الفصل الدراسي الثاني (صور)
بعد 13 يومًا متوالية آثار القاهرة تختتم امتحانات الفصل الدراسي الثاني (صور)
بعد 13 يومًا متوالية آثار القاهرة تختتم امتحانات الفصل الدراسي الثاني (صور)
بعد 13 يومًا متوالية آثار القاهرة تختتم امتحانات الفصل الدراسي الثاني (صور)
بعد 13 يومًا متوالية آثار القاهرة تختتم امتحانات الفصل الدراسي الثاني (صور)
بعد 13 يومًا متوالية آثار القاهرة تختتم امتحانات الفصل الدراسي الثاني (صور)

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