بسبب محمد رمضان.. يسرا اللوزي تتعرض للهجوم من قبل متابعيها







أثارت الفنانة يسرا اللوزي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها صورة تقلد فيها الفنان محمد رمضان بحركته الشهيرة "نمبر وان".







و تعرضت يسرا اللوزي إلى انتقادات كثيرة بعد نشرها الصورة التى ظهرت فيها بجلسة شبيهة لمحمد رمضان وفى يدها سيجارة، وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورتها، حتى تصدرت التريند.



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كانت قد كتبت يسرا اللوزي على الصورة التي نشرتها قائلة “أثناء تجولي وجدت ذلك الكرسي الضخم ولم أقاومه وذكرت خلال تعليقها على الصورة محمد رمضان ولكنه لم يهتم بالأمر ويعلق".





ردت الفنانة يسرا اللوزي على منتقديها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث قالت الناس في ذلك العصر ليس لديها حس فكاهي فهذا الشئ تفتقده الناس وإذا كانت الناس لم تفهم معنى المزحة الأفضل لها الصمت.







يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزي الفيلم السينمائي بعنوان ” العنكبوت”، ويشارك معها في بطولة الفيلم أحمد السقا وكريم مصطفى والفنانة منى زكي ومحمد لطفي وظافر العبدين.



وكانت آخر أعمالها التلفزيونية التي كانت ضمن السباق الرمضاني الماضي مسلسل “بين السما والأرض” وكان من بطولة الفنان هاني سلامة ومجموعة أخرى من الفنانين والفنانات.