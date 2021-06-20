مؤسس نادي المطلقات: المرأة تعاني من عدم الاشباع الجنسي بعد الطلاق(فيديو)

قالت عبير الأنصاري، مؤسس نادي المطلقات، إن نادي المطلقات تجربة اجتماعية تُعد الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، حيث يضم 200 عضو وعضوة من المطلقين من مختلف الأعمار والجنسيات، ويتم من خلاله تقديم خبرات ونصائح على أسس علمية من خلال أساتذة متخصصين في علم الحياة لمناقشة مشكلات الحياة الزوجية وكيفية الخروج بالمطلقين من قوقعة الطلاق الأول لإمكانية التعايش مع الحياة من جديد.



وأضافت "الأنصاري"، خلال لقائها مع الإعلاميان ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، في برنامج "يا أنا يا هي"، المذاع على قناة "دريم"، أن النادي ضم في عضويته الرجال المطلقين أيضا ليعمل على التواصل بين الرجل والمرأة بما يضيف لكل منهما خبرات الآخر بشكل أكثر مرونة من خلال علاقة الصداقة التي تجمعهما في النادي، وعن أهم الدورات الدراسية التي يتم تقديمها في النادي هي أسباب الخيانة الزوجية والعنف الأسري بين الزوجين وعدم قدرة المرأة على التعبير عن احتياجاتها الجنسية مع الزوج.



وأوضحت أنه من خلال تواجدي بمصر على مدى 14 عاما ومعرفتي بالعديد من مشكلات المطلقات وجدت تعدي كثير من الأزواج على حقوق زوجاتهم وبأشكال مختلفة ولا تتم معاقبتهم، ومنها مساومة الزوج للزوجة بالتنازل عن كافة حقوقها المادية مقابل الحصول على حريتها بالطلاق، بالإضافة إلى دفع فتات المصاريف للأبناء.



وشددت على أن المرأة المصرية تعاني بشدة قبل الطلاق من خلال عدم إشباعها جنسيا ولا عاطفيا ولا تستطيع البوح بذلك وبعد الطلاق تضيع كافة حقوقها المادية، بالإضافة إلى تجني المجتمع عليها بالنظرة المتجنية على المطلقة بأنها فريسة سهلة الاصطياد، مما يدعو كل إمراة إلى ضرورة الاختيار السليم قبل الزواج لحماية نفسها من بطش زوج جاحد ومطلق ظالم.



