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جماهير هولندا تطالب دي بور بمشاركة مالين

الأحد 20/يونيو/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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واصلت جماهير المنتخب الهولندي لكرة القدم، تقليدها الجديد بإرسال رسائل لفرانك دي بور، المدير الفني للمنتخب، عبر طائرة قبل مباريات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"- وطالبوه هذه المرة بمشاركة دونيل مالين لاعب أيندهوفن.

وحلقت طائرة بها رسالة فوق معسكر المنتخب الهولندي التدريبي اليوم الأحد في زيست، اليوم الأحد، قبل مواجهة مقدونيا الشمالية في أمستردام غدا الاثنين في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالث. يذكر أن المنتخب الهولندي ضمن صدارة المجموعة بالفعل.

وتساءلت اللافتة التي كانت موجودة بالطائرة "هل أنت ذكي جدا فرانك؟" مع اقتراح اختيار مالين. وخسر اللاعب مؤخرا مكانه في المنتخب لفوت فيغورست، مهاجم فولفسبورغ، ولكنه شارك كبديل وصنع هدفا في المباراة التي فاز بها على المنتخب النمساوي.

وفي رسالة سابقة لدي بور طالبت الجماهير بالعودة للعب بطريقة 4 – 3 – 3 المحبوبة من قبل الهولنديين لسنوات- وهو شيئ تجاهله حتى الآن. وظل دي بور صامتا بشأن ما إذا كانت الجماهير ستحصل على أمنيتها بينما أكد أنه سيظل يعتمد على طريقة 5 – 3 – 2.

وقال دي بوير :"سيكون هناك تغيريين. أعتقد أنه مازال لدينا شيئين لنحسنهما. أيضا مع طريقة اللعب. دائما هناك أشياء يمكننا تحسينها".

وكمتصدر للمجموعة الرابعة، سيلعب المنتخب الهولندي في دور الستة عشر في بودابست يوم 27 يونيو، مع المنتخب صاحب المركز الثالث في أحد المجموعات الرابعة، الخامسة، السادسة.

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