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حسام البدري يستقر على خطة الفراعنة في تصفيات المونديال

الأحد 20/يونيو/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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استقر حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على اعتماد طريقة 4 - 3 - 3 فى المنتخب خلال تصفيات كأس العالم 2022.

 

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، والتى تنطلق فى سبتمبر المقبل.

 

ويقع منتخب مصر فى المجموعة السادسة والتي تضم كل من منتخبات انجولا والجابون وليبيا.

 

ويشارك 40 منتخبًا في التصفيات مقسمين على 10 مجموعات، يتأهل منهم 5 منتخبات فقط للمشاركة في بطولة كأس العالم، حيث يتأهل متصدرو المجموعات إلى المرحلة النهائية والتى تقام بنظام المواجهات المباشرة ذهابًا وإيابًا.

 

وشهدت الفترة الماضية اعتماد المنتخب على أكثر من طريقة لعب حسب طبيعة كل مباراة والهدف منها.

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