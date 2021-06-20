Advertisements

ننشر أوائل الشهادة الإعدادية بالدقهلية

الأحد 20/يونيو/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
إعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية نتيجة الشهادة الاعدادية اليوم بحضور على عبدالروؤف وكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك بنسبة نجاح بلغت89.1%.

و أوضح على عبدالروؤف وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد من تقدموا للإمتحان هذا العام عدد 109 ألف 275 طالب وطالبة هذا العام نجح منهم 92ألف 99 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 89.1%%.

وأضاف وكيل الوزارة أن العشرة الأوائل على مستوى المحافظة هم:الطالبة ألاء علي متولي علي علي مدرسة الشهيد السيد رأفت مقبل بابو داود بتمي الامديد بمجموع 280 درجة، والطالبة حبيبة شريف محمد عبد العزيز العراقي الاول مكرر مدرسة شربين الرسمية للغات بمجموع 280 درجة والطالبة مريم عبد الحميد السيد عبد الرحمن مدرسة الإتربي الخاصة المشتركة باخطاب بمركز اجا الاول مكرر بمجموع 280، والطالب عبد الرحمن السيد حمدي الشربيني مدرسة الشهيد اسلام بغدادي بمدينة طلخا الاول مكرر بمجموع 280، والطالبة نور إيهاب محمد رمزي مدرسة الاتربي الخاصة المشتركة باخطاب بمركز اجا بمجموع 279.5 درجه ترتيبها الخامس، والطالبة آلاء عماد القطب المكاوي على مدرسة النزل الاعدادية المشتركة بمنية النصر بمجموع 279.5 درجة الخامس مكرر، والطالبة جنى محمد السيد محمد حسن مدرسة الدلتا للغات بطلخا الخامس مكرر بمجموع 279.5 درجة، والطالبة إيمان إبراهيم طه علي وهبه مدرسة كمال حافظ الإعدادية المشتركة بالنزل بمنية النصر الخامس مكرر بمجموع 279.5 درجة، والطالبة جنى خالد احمد طه محمود مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة الخامس مكرر بمجموع 279.5 درجة، والطالبة رنا يوسف يسري يوسف شومان مدرسة الزهراء الاسلامية للغات بالمنصورة الخامس مكرر بمجموع 279.5 درجة.

وهنأ محافظ الدقهلية الأوائل والطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي.
وأشاد مختار بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.
ننشر أوائل الشهادة الإعدادية بالدقهلية
ننشر أوائل الشهادة الإعدادية بالدقهلية
ننشر أوائل الشهادة الإعدادية بالدقهلية
ننشر أوائل الشهادة الإعدادية بالدقهلية
ننشر أوائل الشهادة الإعدادية بالدقهلية
ننشر أوائل الشهادة الإعدادية بالدقهلية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار للزمالك بشأن الفيراري الذهبي

منذ ساعتين

مجزرة موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل ثلاثي ناري

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

لابورتا يُفجر مفاجآت عن صفقات برشلونة الجديدة.. وبقاء ميسي

منذ ساعة و نصف

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة

صفقة مدوية.. ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح

منذ ساعتين

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان ناري.. نجم بيراميدز يقرر الرحيل عن الفريق

منذ ساعة و نصف

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ يوم

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الساحر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تحرك عاجل من حي الإسماعيلية للتخلص من التمثال المرعب (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

بديل ساسي يوافق على الانضمام للزمالك مقابل 1.5 مليون دولار

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 9 ساعات

صراع ناري بين برشلونة وريال مدريد على ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. تعرف على أوائل الشهادة الإعدادية 2019 في الدقهلية

تكريم أبناء المنوفية الأوائل على مستوى الجمهورية في الثانوية والدبلومات (صور)

بالأسماء.. تكريم 33 طالباً وطالبة من أوائل الثانوية العامة والأزهرية بكفرالشيخ (صور)

محافظ الشرقية يجري اتصالاً تليفونياً مع الثلاثة الأوائل بالشهادة الإعدادية (صور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

10:05 ص

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

11:26 م

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

11:11 ص

لابورتا يُفجر مفاجآت عن صفقات برشلونة الجديدة.. وبقاء ميسي

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة