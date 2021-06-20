ننشر أوائل الشهادة الإعدادية بالدقهلية

إعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية نتيجة الشهادة الاعدادية اليوم بحضور على عبدالروؤف وكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك بنسبة نجاح بلغت89.1%.



و أوضح على عبدالروؤف وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد من تقدموا للإمتحان هذا العام عدد 109 ألف 275 طالب وطالبة هذا العام نجح منهم 92ألف 99 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 89.1%%.



وأضاف وكيل الوزارة أن العشرة الأوائل على مستوى المحافظة هم:الطالبة ألاء علي متولي علي علي مدرسة الشهيد السيد رأفت مقبل بابو داود بتمي الامديد بمجموع 280 درجة، والطالبة حبيبة شريف محمد عبد العزيز العراقي الاول مكرر مدرسة شربين الرسمية للغات بمجموع 280 درجة والطالبة مريم عبد الحميد السيد عبد الرحمن مدرسة الإتربي الخاصة المشتركة باخطاب بمركز اجا الاول مكرر بمجموع 280، والطالب عبد الرحمن السيد حمدي الشربيني مدرسة الشهيد اسلام بغدادي بمدينة طلخا الاول مكرر بمجموع 280، والطالبة نور إيهاب محمد رمزي مدرسة الاتربي الخاصة المشتركة باخطاب بمركز اجا بمجموع 279.5 درجه ترتيبها الخامس، والطالبة آلاء عماد القطب المكاوي على مدرسة النزل الاعدادية المشتركة بمنية النصر بمجموع 279.5 درجة الخامس مكرر، والطالبة جنى محمد السيد محمد حسن مدرسة الدلتا للغات بطلخا الخامس مكرر بمجموع 279.5 درجة، والطالبة إيمان إبراهيم طه علي وهبه مدرسة كمال حافظ الإعدادية المشتركة بالنزل بمنية النصر الخامس مكرر بمجموع 279.5 درجة، والطالبة جنى خالد احمد طه محمود مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة الخامس مكرر بمجموع 279.5 درجة، والطالبة رنا يوسف يسري يوسف شومان مدرسة الزهراء الاسلامية للغات بالمنصورة الخامس مكرر بمجموع 279.5 درجة.



وهنأ محافظ الدقهلية الأوائل والطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي.

وأشاد مختار بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.