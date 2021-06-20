22 قطعة أرض لإقامة مشروعات مختلفة.. مصر تواصل إعمار المدن الجديدة

تواصل الدولة المصرية، إعمار المدن الجديدة، التي تم تدشينها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتسع للزيادة السكانية التي تشهدها مصر، وتوفر الحياة الكريمة والآمنة للمصريين، وخصوصا الفئات التي عانت من التهميش، والتي تقطن المناطق غير الآمنة، والوحدات السكنية والعمارات الآيلة للسقوط.



وتقوم الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، بإقامة تلك المدن، على أحدث الطرازات، ثم إقامة المشروعات الخدمية، والأنشطة العمرانية، التي تساهم في إعمار تلك المدن، حتى يتمكن المصريون من السكن بها، ونقل حياتهم إليها، بعيدا عن زحام المدن القديمة في مختلف المحافظات.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" تحركات هيئة المجتمعات العمرانية، لإعمار المدن الجديدة :



عقد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، تطبيقا للإجراءات الاحترازية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



وخلال الاجتماع، وافق المجلس على تخصيص 22 قطعة أرض في 12 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة لإقامة مصانع، ومدارس، وجامعة خاصة، وأنشطة طبي وسكنية وتجارية وإدارية، وذلك في إطار جهود الهيئة لزيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، وكذا توفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات.



وجاءت قرارات التخصيص على النحو التالي:



تم تخصيص 3 قطع أراضي بمساحة 1.95 فدان، لإقامة مركز صيانة سيارات، وأنشطة طبية وتجارية وإدارية، في مدينة القاهرة الجديدة.



- تم تخصيص قطعتي أرض بمساحة 3.99 فدان، لإقامة مصنعين، في مدينة العاشر من رمضان.



- تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 4 أفدنة، لإقامة مدرسة، في مدينة 6 أكتوبر.



- تم تخصيص قطعتي أرض بمساحة 1.25 فدان، لإقامة مركز صيانة وخدمة سيارات، ونشاط تجاري، في مدينة الشيخ زايد.



- تم تخصيص 3 قطع أراضي بمساحة 4.94 فدان، لإقامة مدرستين، ونشاط تجاري إداري، في مدينة بدر.



- تم تخصيص 3 قطع أراضي بمساحة 3.94 فدان، لإقامة أنشطة تجارية وإدارية وصناعية، في مدينة العبور.



- تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 21.15 فدان، لإقامة جامعة خاصة، في مدينة 15 مايو.



- تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 693 مترا مربعا، لإقامة نشاط سكني تجاري إداري، في مدينة دمياط الجديدة.



- تم تخصيص قطعتي أرض بمساحة 5.72 فدان، لإقامة مدرسة، ومصنع، في مدينة أكتوبر الجديدة.



- تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 2329 متا مربعا، لإقامة نشاط تجاري إداري، في مدينة حدائق أكتوبر.



- تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 406 أمتار مربعة، لإقامة نشاط تجاري، في مدينة ناصر الجديدة.



- تم تخصيص قطعتي أرض بمساحة 1416 مترا مربعا، لإقامة نشاط تجاري وإداري، في مدينة سوهاج الجديدة.