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اصطدام واحتراق ناقلتي دبابات في بولندا

الأحد 20/يونيو/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
وكالات
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ذكرت وسائل إعلام بولندية أن ناقلتي دبابات اصطدمتا واحترقتا على الطريق السريع A6 شمال غربي البلاد.

 

وأشارت بوابة "Wszczecinie" البولندية إلى أن "الحادث وقع بالقرب من مدينة شيتسين شمال غربي بولندا، وأنه نتيجة للاصطدام اندلعت النيران، مما تسبب باحتراق جميع المعدات العسكرية" التي كانت تحملها الناقلتان، ولم يعلن عن وقوع ضحايا بشرية بالحادث.

 

وبحسب البوابة، "سمع دوي انفجارات في مكان الحادث، وقام رجال الشرطة بتطويق المنطقة"، وهرعت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث في محاولة للسيطرة على الحريق.

 

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ناقلة دبابات بولندا

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