وزير البترول يصدر حركة تكليفات محدودة بهيئة البترول وشركتين

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات محدودة شملت نائبا لرئيس الهيئة المصرية العامة للبترول ورؤساء شركات قطاع البترول وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التى خلت أو سوف تخلوا بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني وشملت الحركة التالي أسمائهم:





المهندس محمد محمود محمد بيضون نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة للإنتاج وعضوًا بالمجلس التنفيذي بالهيئة المصرية العامة للبترول.





المهندس أحمد محمد محمود مصطفي رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عجيبة للبترول.





المهندس سامي على عبدالحميد الشحات رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة برج العرب للبترول إعتبارًا من 10 يوليو 2021.







