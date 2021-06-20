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"التمناية" بديل التوك توك.. الحكومة تكشف شروط ترخيص التوك توك أو استبداله بسيارة غاز

الأحد 20/يونيو/2021 - 06:43 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مبادرة الحكومة لترخيص التوك توك، واستبداله بسيارات الميني فان.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن عدد التكاتك بالجمهورية، يصل إلى ما يقرب من 2.5 مليون توك توك، مشيرا إلى أن 10% فققط من التكاتك حصلت على رخصة رسمية.

وأشار إلى أنه من ضمن أسباب عدم ترخيص البعض للتوك توك، الاتجاه إلى استخدامه في الأعمال الإجرامية، لافتا إلى أن تسجيل التوك توك يوفر حصر كامل ببيانات ملاكها، كما أنه يوفر مميزات من بينها التأمين الصحي مقابل مبلغ زهيد، وحصول صاحب التوك توك على معاش.

وأكد أن رسوم ترخيص التوك توك ضمن المبادرة الجديدة، ستكون أقل من المقررة حاليا، لتحفيز الملاك على اتخاذ هذه الخطوة، موضحا أن الداخلية ستحدد مهلة للترخيص سيتم مصادرة التكاتك المخالفة بعدها.

وتابع:"المبادرة تتيح إمكانية استبدال التوك توك بسيارة ميني فان، بعد تقييم حالته وخصم سعره من قيمة السيارة"، مشيرا إلى أن هناك توجيهات بإدخال عملية استبدال التوك توك ضمن المبادرة الرئاسية.

وأضاف "ترخيص التوك توك لا يعني السماح باستخدامه في كافة المناطق، حيث ستحدد المحليات الأحياء المقرر عمل التوك توك بها"، مشيرا إلى أن شروط الترخيص ستتضمن شروطا محددة، بينها توافر الأهلية في السائق للقضاء على ظاهرة قيادة الأطفال للتوك توك.

وحول شروط إحلال التوك توك بالميني فان قال "لم تحدد الشروط الأساسية، لكن هناك توجيهات بتقديم أكبر قدر ممكن من التيسيرات"، معلقا: "لن تكون هناك شروط تعجيزية، لأن إحلال التوتوك بالميني فان من مصلحتنا".

وكشف أنه من المقرر أن تعمل سيارات الميني فان بالغاز الطبيعي، في إطار الحرص على الحفاظ على البيئة، وتوفير نفقات استخدام المواد البترولية.

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