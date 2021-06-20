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سيناريست: الفن ليس له أمان ومستقبله غير مضمون

الأحد 20/يونيو/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الكاتب والسيناريست الكوميدي لؤي السيد، إنه يحب الكتابة السينمائية منذ فترة الشباب، ومنذ صغري أحب الإخراج ثم حدثت ظروف بالنسبة لي ولم أستمر في مجال الفن والسينما، مشيرًا إلى أنه دخل كلية التجارة وتخرج منها، وحقق نجاحات في مجالي خارج مجال السينما، ولكن كان شغفي وحبي الأول السينما والكتابة والسينارست.

وأضاف "السيد"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة؛ في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه جرب أن يكتب فيلم وبعد كتابته للفيلم وجد رغبة شديدة من المنتجين للحصول على السيناريو مني، مشيرًا إلى أنه بدأ دخول مجال الكتابة السينمائية بشكل محترف إلى أن بدأت في كتابة عدد كبير من الأفلام مثل "أحمد نوتردام" و"ماما حامل".

وتابع: "مستمر في عملي الخارجي خارج مجال الفن والسينما حتى الآن"، مشيرًا إلى أن الفن ليس له أمان والمستقبل غير مضمون وبالتالي مستمر في الحفاظ على عملي خارج مجال السينما والكتابة السينمائية.

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