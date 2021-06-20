استشاري: زواج الأقارب يُزيد من نسبة التشوهات في الأعضاء التناسلية



قال الدكتور أحمد الشامي، أستاذ جراحة الأطفال وحديثي الولادة بطب الأزهر، إن هناك إمكانية لعلاج التشوهات الجنسية حتى مع كبر السن، ولكن يفضل العلاج في سن صغير.



وتابع "الشامي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن التشوهات في الأعضاء الجنسية منتشرة بصورة كبيرة ففي محافظات الصعيد بصورة غير مسبوقة بسبب زواج الأقارب.



وأشار إلى أن فكرة ترك الطفل حتى 6 سنوات لتحديد جنس المولود أمر غير صحيح على الإطلاق، معقبًا: "أحيانًا نتدخل خلال 6 شهور من جنس المولود".



