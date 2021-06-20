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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا مع بدء "الصيف" رسمياً

الأحد 20/يونيو/2021 - 06:46 م
حالة الطقس
حالة الطقس
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ينطلق فصل السيف غداً الاثنين، الموافق الـ20 من يونيو 2021، والذي يمتد لـ3 أشهر، وينتهي في الـ22 من سبتمبر المقبل، وهي الشهور التي تتميز بشدة الحرارة وارتفاعها.

حالة الطقس غدا

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدًا الاثنين، شديدة وحارة على أغلب أنحاء الجمهورية،حيث تصل درجة الحرارة العظمى الأعلي في مصر 41 درجة في الصعيد غدًا بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

الطقس غداً

وكشفت الهيئة عن حالة الطقس غدا، والتي ستشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، على القاهرة الكبري والوجه البحري، وشديدة الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء نهارًا، ومعتدلة على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة والطقس

وأوضحت الأرصاد أن الطقس يكون لطيفا ليلاً على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وسط توقعات بأن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج بين متر ومترين إلا ربع، والرياح من شمالية غربية إلي شمالية شرقية، ويكون البحر الأحمر معتدل والرياح شمالية غربية وارتفاع الموج من متر ونصف ومترين.

نشاط الرياح

وتنشط الرياح علي القاهرة الكبري وشمال الصعيد وجنوب سيناء ، واتجاه الرياح شمالي غربي على أغلب انحاء الجمهورية ما عدا السواحل شمالية فتكون الرياح شمالية وسرعتها من 14 إلي 17 عقدة، بحسب توقعات الأرصاد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

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